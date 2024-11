Esquenta Black Friday em Bagé: comércio local prepara ofertas incríveis

Marcada para o próximo dia 29 de novembro, a Black Friday promete aquecer o mercado de Bagé e região. Com a movimentação comercial de descontos, o destaque de vendas segue sendo o setor de eletrônicos, incluindo linhas de imagem, telefonia e eletrodomésticos.

Segundo Neidi Ribi, gerente da Magazine Luiza em Bagé, o evento é tratado como o “grande espetáculo do comércio”. “Preparamos nossas equipes, estoque e promoções especiais, que muitas vezes só são reveladas na noite anterior. A expectativa é altíssima, especialmente em produtos como geladeiras, máquinas de lavar, notebooks e smartphones”, explica.No Centro da cidade,. No entanto, muitos destacam a importância de um bom atendimento como diferencial para decidir onde comprar. Clayd Martins, consumidor local, compartilhou sua expectativa: “Espero que os lojistas tragam boas promoções, mas também valorizem um atendimento de ponta. Se houver boas ofertas, certamente vou aproveitar para as compras de fim de ano.”De acordo com as pesquisas realizadas pela LWSA (antiga Locaweb) e pela MindMiners,. No entanto, o comércio local busca atrair o público com descontos competitivos e condições especiais para a edição de 2024.