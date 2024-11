Estratégia ousada no comércio de Pelotas eleva vendas nos feriados

O feriado da Proclamação da República do último dia 15 para alguns foi de folga e descanso. Mas, no Centro de Pelotas, o que se viu foi movimento e lojas do abertas durante o dia inteiro. A escolha de abrir ou não a loja ficou nas mãos de cada gestor.

A iniciativa é uma ação do mês da Black Friday, que busca atender aquele consumidor que trabalha durante a semana e não consegue ir ao comércio para aproveitar as promoções e descontos.

"Esse novembro está sendo diferente, todos os dias tem uma oferta diferente, então para nós e para o cliente é importante abrirmos todos os dias. Por isso, a gente chegou nessa decisão de fazer a abertura da loja hoje e também no dia 20 e está sendo muito bom", comenta a gerente de loja Chana Silva.

De acordo com ela, os clientes também aproveitam. O mesmo, diz, é válido para os turistas, que, nesta época, já começam a tomar conta da região. Com as lojas abertas, conseguem conhecer e consumir no comércio pelotense.

"Existe uma grande demanda de pessoas de outras cidades vizinhas, como Rio Grande e até do Uruguai. Esse fluxo ocorre muito aos finais de semana e em feriados. Por isso, a abertura nos ajuda nas vendas físicas e fortalece o online", explica o gerente comercial Junior Fernandes, ao lembrar que "o e-commerce melhora quando se consegue mostrar para o cliente que o produto e a empresa online, virtual, também existe na vida real".

Fernandes acrescenta que se trata de uma percepção "fundamental" para estabelecer uma relação de confiança. Para ele, o feriado do Dia da Consciência Negra (20 de novembro) deverá reforçar a estratégia.

A ideia em muitos estabelecimentos é abrir em dias não convencionais durante outras épocas do ano. "A gente acredita que isso só vai fortalecer aquilo que já é a força da cidade de Pelotas, que é o comércio. Não tem como negar que a nossa maior fonte de renda é essa. Então, eu acredito que isso só vai ajudar com que a gente consiga cada vez mais, dentro do aumento de vendas, consequentemente o aumentar a quantidade de pessoas trabalhando e, dessa forma, ajudar a reduzir o desemprego na cidade", afirma Fernandes.