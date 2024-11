Iniciativa lançada em Rio Grande celebra os 109 anos do Porto

O projeto Minha Cidade Tem um Porto foi oficialmente lançado em Rio Grande. A iniciativa foi apresentada durante a Reunião Almoço Tá em Pauta na semana passada. A ideia é celebrar os 109 anos que o Porto do Rio Grande completa no mês de novembro. O objetivo é promover pertencimento e apropriação sobre o contexto portuário da cidade.

"Quando a gente fala da atividade portuária, é fundamental olhar sempre para essa relação que a gente tem com a atividade, com o impacto todo na comunidade. Esse projeto Minha Cidade tem um Porto vem em forma de reforço, para que a gente consiga trabalhar em conjunto com toda a nossa comunidade no fortalecimento e no desenvolvimento local, bem como nas comunidades que fazem parte do estudo do entorno e também da própria atividade portuária", comenta Cristiano Klinger, presidente da Portos RS.

Inicialmente, a campanha será trabalhada na região sul do estado e, posteriormente, em todo o Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM: Eventos climáticos impactam expectativa da pesca e do camarão em Pelotas

"Vamos mostrar para a comunidade a verdadeira importância que o Porto tem na sua vida. Muitas pessoas desconhecem isso e ninguém admira aquilo que não conhece. A forma mais rápida de permear uma informação dentro de uma comunidade é dentro das escolas. Então, nós propomos um concurso de redação, onde estamos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a Coordenadoria Regional de Educação e o CCNAR. E a ideia é essa, é fazer com que as pessoas se apropriem do Porto, é fazer com que as pessoas tenham o orgulho de ter um Porto na sua cidade", explica Sandro Oliveira, diretor de Relações Institucionais da Portos RS.

Além do concurso de redação, o projeto trabalhará nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 e mostrará a importância econômica, cultural, logística e histórica do Porto.