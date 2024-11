Festival Varilux está em exibição no Teatro Elisa Calvete em Rio Grande

A cidade de Rio Grande recebe, entre os dias 7 e 20 de novembro, o Festival Varilux de Cinema Francês. Realizado anualmente desde 2010 no Brasil, nesta que é a 15ª edição, estará presente em 60 cidades do país, sendo quatro gaúchas.

Além de Rio Grande, o evento acontece em Pelotas, Caxias do Sul e Porto Alegre. Trata-se do maior evento de cinema francês realizado fora da França. A programação é formada por uma seleção de filmes recentes e relevantes, desde drama até animações.

Nesta edição, serão 19 produções inéditas, com filmes apresentados nos principais festivais internacionais, como Cannes e Veneza e São Sebastião, com sessões a partir de R$ 10,00. Em Rio Grande, as sessões são no Cine Teatro Elisa Calvete, na Estação Cidadania Cultura Lagoa dos Patos.