A Índia anunciou nesta segunda-feira (23) um pacote de assistência econômica de US$ 1,62 bilhão para ajudar o Nepal a reconstruir áreas devastadas por enchentes, dando um grande impulso aos esforços de recuperação do país.
As inundações de 26 de agosto no Nepal destruíram estradas, pontes, usinas de energia, fazendas e casas, causando prejuízos estimados em US$ 4,7 bilhões, segundo as autoridades nepalesas. O Fundo das Nações Unidas para Resposta a Perdas e Danos também prometeu cerca de US$ 20 milhões para apoiar a recuperação do Nepal.
O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou a ajuda após se reunir com o primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, em Nova Delhi. Shah está em sua primeira visita à Índia desde que assumiu o cargo em março, seis meses depois de uma revolta liderada por jovens contra a corrupção e o nepotismo ter forçado a renúncia do ex-primeiro-ministro KP Sharma Oli.
Modi afirmou que a ajuda contribuiria para a restauração da infraestrutura, a reconstrução das comunidades e o apoio às pessoas que perderam suas casas e meios de subsistência. As inundações causaram a morte de 1.500 pessoas e deixaram mais de 5.200 desaparecidas.
Modi e Shah também inauguraram virtualmente um projeto de energia hidrelétrica e uma instalação de armazenamento de petróleo no Nepal, bem como um oleoduto e um serviço ferroviário transfronteiriço que liga os dois países.
O Nepal compartilha uma fronteira aberta com a Índia, permitindo que as pessoas a cruzem sem passaportes ou vistos. Tradicionalmente, a Índia exerce considerável influência na nação himalaia, mas os laços têm sido tensos devido a disputas territoriais e acusações de interferência política.
A China, por sua vez, expandiu sua presença no Nepal nos últimos anos, investindo em aeroportos, rodovias e projetos hidrelétricos.
Apesar da crescente influência chinesa no Nepal, o país sem litoral continua fortemente dependente da Índia para combustível e outros suprimentos essenciais. Ao mesmo tempo, os laços energéticos tornaram-se cada vez mais recíprocos, com a Índia importando cerca de 1.200 MW de eletricidade do Nepal.