O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que a Europa está pronta para negociar com a Rússia e sugeriu que negociações poderiam ocorrer em breve em um nível envolvendo assessores russos, ucranianos, americanos e europeus.
"Isso poderia ocorrer em Abu Dhabi novamente", disse Merz, ao lado do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, numa conferência de imprensa em Berlim, nesta segunda-feira (23). Para isso, seria preciso que Moscou aceite participar do formato com Ucrânia, Europa e Estados Unidos.
"Creio que todos vemos hoje, pelo menos do ponto de vista do erro que foi não ter seguido a proposta americana em 2008 na cimeira da Otan em Bucareste".
Na Cúpula de Bucareste, em abril de 2008, a principal proposta dos Estados Unidos, liderados pelo então presidente George W. Bush, foi a inclusão imediata da Ucrânia e da Geórgia no Plano de Ação para a Adesão (MAP) - o roteiro formal preparatório para o ingresso na aliança militar.
Merz repetiu a forma como a Alemanha enxerga o fim do conflito. "Queremos paz para a Ucrânia, mas uma paz que seja justa e duradoura", salientando o compromisso firmado durante a reunião de cúpula da Otan, em Ancara, que prevê apoio aos ucranianos em 2026 e 2027 com 70 bilhões de euros por ano.