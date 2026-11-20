A Rússia lançou mísseis e drones sobre Kiev durante a noite, matando três pessoas, ferindo outras nove e danificando pontes e infraestrutura de transporte, disseram autoridades locais nesta sexta-feira (20). Os ataques ocorreram horas depois de o presidente Vladimir Putin prometer retaliar a Ucrânia pelos três ataques aéreos realizados esta semana contra a vital Ponte de Kerch , que liga a Crimeia ocupada ao território continental russo.
"Responderemos a esses ataques, e quero que todos entendam isso", disse Putin a repórteres na quinta-feira (19) na China, onde participou de uma cúpula com os presidentes chinês e americano. Putin afirmou que a lateral da ponte que atravessa a estrada foi "seriamente danificada" e prometeu reconstruí-la.
A Administração Militar da Cidade de Kyiv informou que o ataque atingiu quatro distritos da capital. O ataque causou extensos cortes de energia. A fornecedora de energia DTEK disse que partes dos distritos de Pecherskyi, Solomianskyi, Holosiivskyi, Dniprovskyi e Darnytskyi ficaram sem energia após os ataques.
Edifícios não residenciais foram danificados nos distritos de Obolonskyi e Holosiivskyi, enquanto a infraestrutura de transporte e logística foi atingida nos distritos de Podilskyi e Darnytskyi, segundo um comunicado.
O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que um ataque com míssil balístico danificou a Ponte Podilskyi, obrigando as autoridades a fechar o tráfego da margem direita para a margem esquerda do rio Dnipro.
A ponte Darnitskyi também foi danificada, disse ele.
Um novo ataque atingiu a Ponte Sul, onde o tráfego permanece restrito. Apenas veículos com peso de até 10 toneladas, viajando da margem esquerda para a margem direita, e transporte público com peso de até 18 toneladas, estão autorizados a circular, afirmou ele.
Klitschko pediu aos moradores que evitassem viajar para a cidade em carro particular, a menos que fosse absolutamente necessário. Ele solicitou que empresas e instituições implementassem o trabalho remoto sempre que possível.