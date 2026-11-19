O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou nesta quinta-feira (19) que os aliados devem manter o apoio militar à Ucrânia enquanto prosseguem os esforços diplomáticos para encerrar a guerra com a Rússia. Em Berlim, durante coletiva de imprensa antes de reunião da Coalizão dos Dispostos, ele disse que o encontro trataria das negociações de paz e da necessidade de garantir armamentos e outros recursos a Kiev durante o próximo inverno e além.
Segundo Rutte, representantes europeus, dos Estados Unidos e da Ucrânia concordaram, em Abu Dhabi, sobre os próximos passos para as negociações, incluindo a participação da Europa. Ele também elogiou os esforços do presidente americano, Donald Trump, e de seus enviados Steve Witkoff e Jared Kushner para alcançar um acordo.
Questionado sobre a reunião trilateral na China envolvendo Trump e os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, Rutte disse não estar preocupado, argumentando que é normal que líderes de potências nucleares se reúnam.
Paralelamente, em publicação no X, o presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu o reforço do apoio a Kiev, com fornecimento de interceptadores, informações de inteligência e imagens de satélite para proteger civis e infraestrutura. "Essa é a nossa responsabilidade como Coalizão. É também a responsabilidade de nossos aliados americanos", afirmou.
Macron reiterou a necessidade de garantias de segurança "robustas, política e juridicamente vinculantes" e avaliou que a Ucrânia deve integrar a Otan. "Não haverá solução de paz sem a Ucrânia e sem os europeus", declarou.