O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que não negociará com a Ucrânia sobre a guerra depois dos bombardeios recentes. "Após os ataques à Ponte da Crimeia, não negociaremos. Vamos responder a esses ataques. E quero que todos saibam disso", disse.
"Responderemos a esses ataques. Nossa resposta será muito mais dolorosa do que o ataque de Kiev à ponte", completou.
No documento conjunto, eles afirmaram que trabalharão para promover uma reforma na Organização das Nações Unidas (ONU), disseram que vão dialogar sobre a redução dos riscos nucleares, criticaram o Tribunal Penal Internacional (TPI) e sinalizaram planos de ampliar a produção e o fornecimento de petróleo.
Putin é alvo de um mandado de prisão do TPI por supostos crimes de guerra relacionados à deportação e à transferência ilegal de crianças ucranianas de territórios ocupados pela Rússia para o território russo. Desde o retorno de Trump à Casa Branca, os EUA também impuseram sanções ao tribunal e a seus funcionários em reação a investigações conduzidas pela instituição.
Cúpula de líderes do G20
Durante a coletiva, Putin não confirmou se aceitará o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar da cúpula de líderes do G20, marcada para dezembro, em Miami.
"Tenho de levar em consideração, antes de tudo, o que está acontecendo no país. Viajar para o exterior com muita frequência nem sempre é confortável para mim", afirmou Putin a jornalistas após a reunião trilateral com Trump e o presidente da China, Xi Jinping, em Shenzhen.
Caso aceite o convite de Trump, Putin participará presencialmente do encontro anual pela primeira vez desde 2019. Ele disse, no entanto, que, independentemente de sua decisão, uma delegação russa estará presente e será representada "em alto nível".
Conferência de Yalta
Putin abordou ainda a comparação entre a reunião trilateral e a Conferência de Yalta, realizada em 1945, na União Soviética, que reuniu os líderes dos EUA, Franklin Roosevelt, do Reino Unido, Winston Churchill, e da União Soviética, Josef Stalin. Na época, a cúpula definiu os rumos do mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial.
"Quanto a uma nova Yalta, o que havia de tão ruim em Yalta?", questionou o presidente russo. Ele afirmou que Yalta formalizou a vitória sobre o nazismo, sem mencionar que a reunião também abriu caminho para que metade da Europa permanecesse sob a Cortina de Ferro por cerca de 45 anos.
"Yalta formalizou as realidades existentes e, nos conflitos atuais, também teremos que aceitar as realidades no terreno", acrescentou Putin.
O presidente russo afirmou que ele e Trump têm uma abordagem comum sobre "valores civilizacionais" e uma "certa proximidade" de perspectivas.
"Por exemplo, estávamos discutindo questões de democracia, certo? Mas o que é, de fato, democracia? É a ordem liberal que determinados grupos tentaram - e ainda tentam - impor ao mundo inteiro, moldada de acordo com seus próprios interesses? É isso que é democracia? Ou, na verdade, trata-se de uma tentativa liberal de monopolizar o poder - uma ditadura liberal, se preferir?", afirmou Putin.
Ele também afirmou que a reunião trilateral realizada à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) representa "uma nova página" na história diplomática.