O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que não negociará com a Ucrânia sobre a guerra depois dos bombardeios recentes. "Após os ataques à Ponte da Crimeia, não negociaremos. Vamos responder a esses ataques. E quero que todos saibam disso", disse.

"Responderemos a esses ataques. Nossa resposta será muito mais dolorosa do que o ataque de Kiev à ponte", completou.

reunião histórica entre o presidente russo, Donald Trump e Xi Jinping A declaração foi dada em coletiva de imprensa logo após o fim da, e minutos depois do trio divulgar um comunicado em prol da paz.

No documento conjunto, eles afirmaram que trabalharão para promover uma reforma na Organização das Nações Unidas (ONU), disseram que vão dialogar sobre a redução dos riscos nucleares, criticaram o Tribunal Penal Internacional (TPI) e sinalizaram planos de ampliar a produção e o fornecimento de petróleo.

Putin é alvo de um mandado de prisão do TPI por supostos crimes de guerra relacionados à deportação e à transferência ilegal de crianças ucranianas de territórios ocupados pela Rússia para o território russo. Desde o retorno de Trump à Casa Branca, os EUA também impuseram sanções ao tribunal e a seus funcionários em reação a investigações conduzidas pela instituição.

Cúpula de líderes do G20

Durante a coletiva, Putin não confirmou se aceitará o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar da cúpula de líderes do G20, marcada para dezembro, em Miami.

"Tenho de levar em consideração, antes de tudo, o que está acontecendo no país. Viajar para o exterior com muita frequência nem sempre é confortável para mim", afirmou Putin a jornalistas após a reunião trilateral com Trump e o presidente da China, Xi Jinping, em Shenzhen.

Caso aceite o convite de Trump, Putin participará presencialmente do encontro anual pela primeira vez desde 2019. Ele disse, no entanto, que, independentemente de sua decisão, uma delegação russa estará presente e será representada "em alto nível".

Conferência de Yalta

Putin abordou ainda a comparação entre a reunião trilateral e a Conferência de Yalta, realizada em 1945, na União Soviética, que reuniu os líderes dos EUA, Franklin Roosevelt, do Reino Unido, Winston Churchill, e da União Soviética, Josef Stalin. Na época, a cúpula definiu os rumos do mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial.

"Quanto a uma nova Yalta, o que havia de tão ruim em Yalta?", questionou o presidente russo. Ele afirmou que Yalta formalizou a vitória sobre o nazismo, sem mencionar que a reunião também abriu caminho para que metade da Europa permanecesse sob a Cortina de Ferro por cerca de 45 anos.

"Yalta formalizou as realidades existentes e, nos conflitos atuais, também teremos que aceitar as realidades no terreno", acrescentou Putin.

O presidente russo afirmou que ele e Trump têm uma abordagem comum sobre "valores civilizacionais" e uma "certa proximidade" de perspectivas.

"Por exemplo, estávamos discutindo questões de democracia, certo? Mas o que é, de fato, democracia? É a ordem liberal que determinados grupos tentaram - e ainda tentam - impor ao mundo inteiro, moldada de acordo com seus próprios interesses? É isso que é democracia? Ou, na verdade, trata-se de uma tentativa liberal de monopolizar o poder - uma ditadura liberal, se preferir?", afirmou Putin.

Ele também afirmou que a reunião trilateral realizada à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) representa "uma nova página" na história diplomática.