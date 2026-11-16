França prepara novas sanções contra o Irã após ataques cibernéticos a supermercados

O governo francês pretende ampliar a pressão diplomática sobre o Irã após uma série de ataques cibernéticos contra supermercados do país. Paris deve apresentar nesta segunda-feira (16) evidências que apontariam o envolvimento da Guarda Revolucionária iraniana nas invasões e defenderá a adoção de novas sanções pela União Europeia, segundo informações da agência Reuters.
A iniciativa foi anunciada pelo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, antes de uma reunião com representantes dos demais países do bloco, em Bruxelas, na Bélgica. O chanceler afirmou que pretende conseguir, em até um mês, uma nova relação de autoridades e organizações iranianas que poderão ser incluídas nas medidas restritivas europeias.
A investigação francesa se concentra em uma operação cibernética que, em outubro, comprometeu os sistemas de refrigeração de grandes redes de supermercados. Os invasores alteraram remotamente a temperatura de equipamentos para até 50°C, provocando incêndios e a perda de alimentos em centenas de estabelecimentos.
A Procuradoria de Paris classificou a ação como um ataque de grande escala, que atingiu sistemas conectados de diferentes redes varejistas. Na semana passada, as autoridades francesas já haviam convocado o embaixador iraniano em Paris para prestar esclarecimentos sobre as suspeitas de participação de Teerã.
A investigação também levou à emissão de mandados internacionais de prisão contra o chefe da Shahid Kaveh, unidade de operações cibernéticas ofensivas ligada à Guarda Revolucionária iraniana, e dois de seus principais subordinados. As ordens foram expedidas pelo Ministério Público francês em 9 de novembro.
O episódio ocorre em um contexto de aumento das invasões digitais contra empresas e instituições. No sábado (14) a companhia francesa La Poste confirmou um vazamento de dados que atingiu aproximadamente 22 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de um terço da população do país.