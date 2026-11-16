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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 08:26

Lula se reúne com Sánchez em Madri a dias da eleição na Espanha

Rouquidão de Lula, contudo, impediu a participação de um ato público com Sánchez

Rouquidão de Lula, contudo, impediu a participação de um ato público com Sánchez

Thomas COEX AFP/JC
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Agências
A menos de duas semanas das eleições parlamentares da Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (16) com o primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, candidato à reeleição, no Palácio da Moncloa, sede do governo em Madri.
A visita à capital espanhola foi articulada pelo PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), atualmente atrás nas pesquisas de intenção de voto, que tenta aproveitar a onda de otimismo entre os progressistas trazida pela reeleição de Lula.
As negociações para o encontro com o presidente brasileiro, que desembarcou na Espanha depois de participar da COP31, na Turquia, e da cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), nas Filipinas, duraram mais de duas semanas, de acordo com o jornal El País. A rouquidão do petista, contudo, impediu a concretização do plano de haver um ato público de Sánchez com a participação de Lula.

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