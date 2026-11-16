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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 14:56

Trump culpa gestão do ex-presidente Joe Biden por paralisação nacional de voos

Trump coloca culpa pela paralisação do controle de tráfego aéreo em tecnologia obsoleta

Trump coloca culpa pela paralisação do controle de tráfego aéreo em tecnologia obsoleta

MANDEL NGAN/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu nesta segunda-feira (16) a culpa pela paralisação do controle de tráfego aéreo à tecnologia obsoleta e à administração do democrata Joe Biden.

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