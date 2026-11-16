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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 12:14

Tive encontro importante com Sánchez para reafirmar laços entre Brasil e Espanha, diz Lula

Lula deixou Madri por volta das 10h30min e deve chegar em Brasília no fim da noite

Lula deixou Madri por volta das 10h30min e deve chegar em Brasília no fim da noite

Thomas COEX /AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que teve "um encontro importante" com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, "para reafirmar os laços históricos de amizade" entre os dois países.
"Hoje, em Madri, no Palácio da Moncloa, tive uma reunião com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez. Um encontro importante para reafirmar os laços históricos de amizade entre Brasil e Espanha e fortalecer nossa parceria em temas estratégicos da agenda internacional", disse Lula, em publicação no X há pouco.
"Seguimos trabalhando pelo diálogo, cooperação, defesa da democracia e construção de um mundo mais justo, de paz e comprometido com o desenvolvimento dos nossos povos", completou o presidente.
Lula deixou Madri por volta das 10h30min. A previsão é que chegue a Brasília no fim da noite desta segunda-feira (16).

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