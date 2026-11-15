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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 14:02

Milei confirma candidatura à reeleição em 2027 e promete reduzir impostos em US$ 500 bilhões

Presidente argentino prometeu ampliar relações comerciais para alcançar 90% dos países do mundo até 2031

Presidente argentino prometeu ampliar relações comerciais para alcançar 90% dos países do mundo até 2031

Connie FRANCE/AFP/JC
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Agências
O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou neste sábado (14) que disputará a reeleição em 2027 e prometeu aprofundar a abertura comercial do país e reduzir os impostos em US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,82 trilhões) até 2031, caso seja eleito para um segundo mandato.
As declarações foram feitas durante a inauguração de uma exposição sobre Manuel Belgrano, no Museu da Casa Rosada, em Buenos Aires, como parte da programação da Noite dos Museus.
"Para aqueles que duvidam que estou indo para a reeleição: sim, estou indo para a reeleição", afirmou o presidente, ao apresentar suas metas para os próximos anos. As eleições presidenciais argentinas estão marcadas para o dia 24 de outubro de 2027.

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