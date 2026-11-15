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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 11:52

Canadá anuncia US$ 400 milhões para o Fundo da Florestas em encontro com Lula

Aporte integrará Fundo das Florestas Tropicais para Sempre

Aporte integrará Fundo das Florestas Tropicais para Sempre

gustavofrazao/iStock/Reprodução/JC
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Agências
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou o aporte de US$ 400 milhões de dólares ao Fundo das Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) durante reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Manila, capital das Filipinas.
Os líderes se encontraram às margens da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean, sigla em inglês) neste domingo (15). Segundo o Itamaraty, o premiê disse estar disposto a colaborar para ampliar o apoio à iniciativa.
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