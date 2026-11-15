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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 11:30

Lula quer salto industrial e retirada do rótulo de país em desenvolvimento no quarto mandato

Lula disse que o país deve deixar de exportar matérias-primas para vender conhecimento e inteligência

Lula disse que o país deve deixar de exportar matérias-primas para vender conhecimento e inteligência

Rolex DELA PENA /POOL/AFP/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (15) que terá como foco do quarto mandato um salto industrial e tecnológico no Brasil, fazendo com que o país deixe de ser uma nação "eternamente em desenvolvimento" e se transforme em uma nação desenvolvida.
Em discurso em Manila, nas Filipinas, Lula disse que o país deve deixar de exportar matérias-primas para vender conhecimento e inteligência. O presidente participou da cúpula regional e de uma visita de Estado a convite do presidente do país asiático, Ferdinand Marcos Jr.
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"No meu quarto mandato, o Brasil tem que dar um salto de qualidade. O Brasil precisa sair do rol dos países eternamente em via de desenvolvimento e se transformar num país desenvolvido", afirmou em pronunciamento à imprensa após participar da cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático, em português).

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