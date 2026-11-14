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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 15:39

Governo federal vai cancelar financiamentos de prédios de luxo com crédito do Fundo Clima

Banco do Brasil, que é parceiro do programa, repassou R$ 1,15 bilhão do Eco Invest, entre valores públicos e privados, a 10 empreendimentos de alto padrão

Banco do Brasil, que é parceiro do programa, repassou R$ 1,15 bilhão do Eco Invest, entre valores públicos e privados, a 10 empreendimentos de alto padrão

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Agências
O governo federal vai cancelar os repasses públicos feitos por meio do Eco Invest, programa de investimento ligado ao Fundo Clima, usados para bancar a construção de dez prédios de luxo em diversas regiões do País.
A decisão ocorre após a Folha revelar que o programa de financiamento climático do governo federal, que oferece recursos públicos a bancos com juros de apenas 1% ao ano, muito abaixo das taxas praticadas pelo mercado, foi usado para financiar a construção de edifícios de alto padrão, com apartamentos que chegam a custar mais de R$ 6 milhões.

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