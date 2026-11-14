Escândalo da Nvidia intensifica rivalidade entre China e EUA antes de reunião entre Xi e Trump

Muito antes de surgirem relatos de que o ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, mantinha um relacionamento com uma suposta espiã chinesa, os chips avançados fabricados por sua empresa já estavam no centro da disputa entre os EUA e a China pela supremacia em inteligência artificial.

O escândalo agora ameaça intensificar essa rivalidade.

Donald Trump se prepara para um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, na próxima semana, na China, congressistas de ambos os partidos no Congresso estão aproveitando o caso para pressionar por restrições mais rígidas às exportações de tecnologia, visando proteger a vantagem competitiva dos Estados Unidos. À medida que o presidente, na próxima semana, na China, congressistas de ambos os partidos no Congresso estão aproveitando o caso para pressionar por restrições mais rígidas às exportações de tecnologia, visando proteger a vantagem competitiva dos Estados Unidos.

"O escândalo, de muitas maneiras, sintetiza a rivalidade, na qual questões de segurança nacional, controle de exportações e política externa se entrelaçam", afirmou Lian Jye Su, analista-chefe da Omdia, grupo de pesquisa e consultoria em tecnologia sediado em Londres.

No cerne da competição para desenvolver a inteligência artificial mais avançada, encontra-se a corrida pelo acesso aos chips de IA mais potentes. Restrições lideradas pelos Estados Unidos impediram a China de obter os chips de IA mais avançados do mundo - uma estratégia que levou Pequim a acusar os EUA de buscarem um monopólio no setor de IA.

As vendas da Nvidia para a China, que antes detinham cerca de 95% de participação no mercado chinês, despencaram devido às restrições à exportação, implementadas inicialmente durante o governo Biden. Após Huang pressionar Washington por uma flexibilização nos limites de venda de chips da Nvidia para a China, Trump autorizou, no início deste ano, a exportação dos chips H200 - componentes altamente avançados, embora não sejam os mais potentes da empresa.

Trump tem se referido a Huang com admiração. Ambos mantiveram conversas frequentes durante o segundo mandato de Trump, incluindo pelo menos dois contatos nesta semana, justamente no momento em que um escândalo envolvendo o executivo do setor de tecnologia ganhava força.

Mais controle

A estratégia em Washington tem se concentrado, em grande parte, no hardware. Autoridades acreditam que, ao controlar o destino dos chips mais avançados da Nvidia - empresa sediada na Califórnia -, seria possível controlar a corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial mais poderosa, explica Shaoyu Yuan, professor assistente no Centro de Assuntos Globais da Universidade de Nova York.

Segundo Yuan, essa estratégia foi eficaz para desacelerar as empresas chinesas, mas partia do pressuposto de que a principal ameaça era o hardware físico, e não o acesso a figuras de destaque, como Huang.

Yuan afirma que aqueles que ele chama de "linha-dura em relação à China" no Congresso - parlamentares que, muito antes desse incidente, já defendiam uma fiscalização mais rígida e controles de exportação mais severos - agora dispõem de "uma história com nome e rosto" para sustentar seu posicionamento.

"Não creio que alguém em Washington queira ser visto, neste momento, como alguém que está flexibilizando os controles sobre a exportação de chips para a China", acrescentou.

Nesta semana, vários democratas no Congresso enviaram uma carta ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, questionando o que as autoridades sabiam sobre o relacionamento de Huang com uma suposta espiã chinesa - e exigindo a interrupção imediata das exportações de chips avançados de inteligência artificial para a China.

Pequim alertou os EUA para que não utilizem o episódio como justificativa para impor novas restrições. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, declarou a jornalistas na quinta-feira: "Os EUA deveriam parar de fabricar narrativas sobre 'espiões chineses' como pretexto para impor restrições tecnológicas".

Espionagem

A mulher que mantinha um relacionamento com o chefe da Nvidia seria Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de computação em nuvem sediada em Singapura. Segundo reportagem do The New York Times, autoridades americanas suspeitam que ela fosse uma espiã chinesa, recrutada com o objetivo de influenciar a Nvidia a tornar seus chips de última geração mais acessíveis à China.

Pequim refutou as alegações de que ela seria uma espiã chinesa, classificando a acusação como "infundada".

A corrida tecnológica entre EUA e China continua

Os EUA e a China têm avançado no desenvolvimento de tecnologias de IA por caminhos distintos. Empresas americanas buscam expandir as fronteiras da IA, apoiadas por chips de última geração e por uma infraestrutura de data centers em rápida expansão no país. A China, por sua vez, trabalha para promover uma adoção global mais ampla de seus modelos de código aberto, que são mais acessíveis.

Segundo especialistas, a China vem surgindo, cada vez mais, como um contraponto aos EUA no campo da inteligência artificial (IA), reduzindo a vantagem que os americanos detêm nessa tecnologia. No entanto, analistas apontam que chips avançados e outras tecnologias da Nvidia continuam sendo fundamentais para muitas empresas e iniciativas de pesquisa em IA na China.

Fabricantes chineses de chips, incluindo a Huawei, têm avançado rapidamente para diminuir essa diferença, buscando contornar as restrições impostas pelos EUA - por exemplo, por meio do agrupamento de um grande número de chips produzidos internamente, que são menos avançados. Contudo, os chips de ponta da Nvidia ainda lideram em termos de capacidade individual e superam as alternativas chinesas no treinamento de modelos de IA avançados, observam os analistas.

O episódio envolvendo Huang pode, em última análise, dar um novo impulso à indústria nacional de chips da China, afirmou Rui Ma, fundadora da Tech Buzz China e especialista em tecnologia chinesa.

"Para Pequim, as repercussões apenas tornam mais urgentes os esforços para construir uma cadeia de suprimentos de semicondutores nacional. Isso já era uma prioridade estratégica, mas, se o acesso ao poder computacional da Nvidia se tornar ainda mais restrito, as empresas chinesas terão cada vez menos alternativas", disse Ma. (COM INFORMAÇÕES DA AP)