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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 10:47

Trump, Xi e Putin vão se reunir na China na próxima quinta (19), diz Casa Branca

A Casa Branca confirmou a rara reunião trilateral entre Trump, Xi Jinping e Putin

A Casa Branca confirmou a rara reunião trilateral entre Trump, Xi Jinping e Putin

Montagem com fotos de Getty Images/Alexander Kazakov e Sergei Bobylyov/AFP/JC
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Agências
A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (13) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da China, Xi Jinping, realizarão na próxima semana uma rara reunião trilateral, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen.
"O presidente deixou claro que, entre outros temas, discutirá a redução das armas nucleares no mundo. O presidente Trump considera essa proliferação muito perigosa", disse a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, durante uma entrevista coletiva sobre as conversas entre os líderes, marcadas para quinta-feira (19).
De acordo com uma autoridade do governo Trump, Elon Musk também estará presente na comitiva americana enviada ao país asiático.

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