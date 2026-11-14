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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 09:48

Nas Filipinas, Lula exalta aproximação com Ásia e cancela discursos por afonia

O presidente participa da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

O presidente participa da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

RICARDO STUCKERT/PR/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou os dois discursos que faria neste sábado (14) em Manila, nas Filipinas, por estar afônico. Lula está na capital do país para a 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e outras agendas bilaterais. A visita é a primeira de um chefe de Estado brasileiro nas Filipinas, no ano em que as nações comemoram 80 anos de relações diplomáticas.

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