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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:00

Sem convite, Israel alega questões de segurança para não ir à COP31

"Afirmamos que não pode haver justiça climática onde a paz não prevalece", disse presidente da COP31

"Afirmamos que não pode haver justiça climática onde a paz não prevalece", disse presidente da COP31

Ozan KOSE/AFP/JC
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Agências
Alvo de Recep Erdogan no discurso de abertura da Cúpula de Líderes na quarta-feira (11), Israel não está presente à Conferência do Clima da ONU (COP31), que ocorre nesta e na próxima semana em Antália, no litoral mediterrâneo da Turquia.
"Como país anfitrião da Cúpula de Líderes, não enviamos um convite a Israel", declarou à imprensa turca Murat Kurum, presidente da COP31.

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