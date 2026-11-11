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CapaInternacionalMeio Ambiente

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 00:25

Lula diz que defesa da Amazônia continuará central em seu 4º mandato

Lula pediu ao ministro do Meio Ambiente que falasse em seu lugar por conta da roquidão

Lula pediu ao ministro do Meio Ambiente que falasse em seu lugar por conta da roquidão

OZAN KOSE/AFP/JC
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Agências
Em mensagem na COP31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a defesa da Amazônia "continuará central" no seu quarto mandato. "A defesa e o desenvolvimento da Amazônia ocuparam um lugar central em meu terceiro mandato e continuarão assim no quarto. O Brasil combina prevenção, instrumentos econômicos, recuperação da vegetação nativa e bioeconomia para transformar a floresta em pé em fonte de renda e competitividade", diz a mensagem do presidente, lida pelo ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

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