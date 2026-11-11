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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 19:24

Milhares de escolas na Itália recebem ameaças de bomba, e alunos são retirados

Mais de 6 mil institutos foram afetados pelas ameaças na Itália, segundo ministro da Educação

Mais de 6 mil institutos foram afetados pelas ameaças na Itália, segundo ministro da Educação

Filippo Monteforte/AFP/JC
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Agências
Milhares de escolas em toda a Itália receberam ameaças de bombas por email nesta quarta-feira (11), quando as salas de aula estavam cheias. Diversos institutos retiraram alunos e funcionários por prevenção após o recebimento da mensagem.
Nenhum incidente havia sido registrado até as 18h do horário local (14h em Brasília), mas as ameaças geraram pânico entre famílias e muitas escolas suspenderam as atividades. Mensagens com ameaças de bomba também foram recebidas em escolas da Irlanda do Norte e da Escócia.

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