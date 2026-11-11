Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalUnião Europeia

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 13:31

UE está próxima de atingir meta de cortar emissões pela metade até 2030, diz Von der Leyen

Von der Leyen também disse que os países europeus estão acelerando o processo de eletrificação por meio de energias limpas e renováveis

Von der Leyen também disse que os países europeus estão acelerando o processo de eletrificação por meio de energias limpas e renováveis

Ozan KOSE / AFP / JC
Compartilhe:
Agências
A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, disse em seu discurso na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), na Turquia, que o bloco europeu está no caminho certo para atingir a meta climática prevista para até 2030 de reduzir as emissões em mais da metade.

Notícias relacionadas