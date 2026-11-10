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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:43

Republicanos escolhem deputado radical para liderar minoria na Câmara dos EUA

Deputado Jim Jordan é conhecido por posições negacionistas sobre Covid-19 e apoio a ataque no Capitólio

Deputado Jim Jordan é conhecido por posições negacionistas sobre Covid-19 e apoio a ataque no Capitólio

Jim Watson/AFP/JC
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Agências
Membros do Partido Republicano elegeram nesta terça-feira (10) o deputado Jim Jordan, de Ohio, como o próximo líder da sigla na Câmara dos Estados Unidos a partir de 2027. Os republicanos sofreram uma derrota histórica nas eleições de meio de mandato do último dia 3 e estarão na minoria no ano que vem.
O deputado substituirá Mike Johnson, atual presidente da Câmara que anunciou sua renúncia após os resultados das midterms - com a vitória da oposição, o próximo presidente da casa deve ser o democrata Hakeem Jeffries, de Nova York.

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