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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:30

Câmara dos EUA abre processo de impeachment contra secretário de Defesa

Deputado republicano Thomas Massie acusa Pete Hegseth de crimes de guerra no conflito com Irã

Deputado republicano Thomas Massie acusa Pete Hegseth de crimes de guerra no conflito com Irã

AFP/JC
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Agências
O deputado republicano Thomas Massie, do Kentucky, abriu nesta segunda-feira (9) um processo de impeachment contra o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, cerca de uma semana após a derrota histórica do presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato. A Câmara, ainda na mão dos republicanos, precisa votar a medida nesta semana.
Massie é um dos poucos políticos do Partido Republicano a fazer oposição a Trump. Por isso, o presidente apoiou um adversário nas primárias republicanas para sua vaga na Câmara - ele acabou derrotado e terá que deixar o cargo em janeiro de 2027.

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