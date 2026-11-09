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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 16:51

Trump alega fraude e coloca em dúvida eleições de meio de mandato dos EUA

Em publicação, republicano questionou resultados contrastantes com pesquisas eleitorais

Em publicação, republicano questionou resultados contrastantes com pesquisas eleitorais

Aaron Schwartz/Getty Images via AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida a legitimidade do resultado das eleições de meio de mandato, nas quais os republicanos perderam a maioria no Congresso.
"Alguém realmente acredita que esta 'Eleição' foi honesta? Como as pesquisas poderiam estar tão erradas?", escreveu no Truth Social nesta segunda-feira (9).
Trump ainda fez alegações vagas sobre pesquisas, "despejos" de votos e "máquinas" sem fornecer evidências específicas do que isso se referia e se ele acreditava que houve erro ou irregularidade.
Os democratas retomaram ambas as câmaras do Congresso nas eleições da semana passada. Em entrevista ao The New York Times na semana passada, Trump disse que estava "disposto a aceitar os resultados". Até hoje ele não reconhece a derrota que sofreu nas eleições presidenciais de 2020 para Joe Biden e diz que o pleito foi fraudulento, sem apresentar provas.

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