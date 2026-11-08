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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 10:03

Presidente de Israel indica opositor para formar novo governo e pode acabar com era Netanyahu

Era de Binyamin Netanyahu no poder de Israel pode chegar ao fim nas próximas semanas

Era de Binyamin Netanyahu no poder de Israel pode chegar ao fim nas próximas semanas

Jewel SAMAD/AFP/JC
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Agências
A era de Binyamin Netanyahu no poder de Israel pode chegar ao fim nas próximas semanas. O presidente do país, Isaac Herzog, indicou Gadi Eisenkot, principal rival político do atual premiê, para tentar formar um novo governo no Estado judeu.
A indicação ocorreu poucos dias após as eleições legislativas israelenses, realizadas em 27 de outubro, que terminaram sem que nenhum dos blocos políticos conquistasse maioria no Parlamento. Desde então, Eisenkot, ex-chefe das Forças Armadas, recebeu o maior número de indicações dos partidos, inclusive de legendas que representam a minoria árabe, embora tenha descartado formar uma coalizão com elas.

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