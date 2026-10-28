Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalIsrael

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 14:09

Partido de Netanyahu acusa siglas árabes de roubarem eleição e exige investigação

Após concluída a apuração dos votos, o presidente do país, Isaac Herzog, consulta os partidos do Knesset e convida algum dos parlamentares a tentar formar um governo

Após concluída a apuração dos votos, o presidente do país, Isaac Herzog, consulta os partidos do Knesset e convida algum dos parlamentares a tentar formar um governo

Jack GUEZ / AFP / JC
Compartilhe:
Agências
O partido do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, acusa os partidos árabes do país de terem "roubado" as eleições desta terça-feira (27), e exige investigação de fraude eleitoral.
"As eleições no Estado de Israel foram roubadas por partidos árabes que apoiam o terrorismo e a aniquilação do Estado judeu por meio de graves atos criminosos de corrupção, ameaças, violência, falsificações e o uso de software proibido para encorajar eleitores a votar", afirmou o partido em um comunicado nesta quarta-feira (28).

Notícias relacionadas