Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalParaguai

Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 14:40

Ex-presidente do Paraguai, Santiago Peña presta depoimento após ser colocado em prisão domiciliar

Peña havia sido detido em sua residência, nas imediações da capital paraguaia, ainda na noite de sexta-feira (6), após o Senado aprovar seu impechment

Peña havia sido detido em sua residência, nas imediações da capital paraguaia, ainda na noite de sexta-feira (6), após o Senado aprovar seu impechment

Federico PARRA/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente destituído do Paraguai Santiago Peña deixou o batalhão militar em Assunção onde passou a noite detido e foi prestar depoimento no Ministério Público, no centro da capital. Ele saiu da instalação militar por volta das 11h deste sábado (7).
Peña havia sido detido em sua residência, nas imediações da capital paraguaia, ainda na noite de sexta-feira (6), após o Senado aprovar seu impeachment. Sua destituição coroa uma semana turbulenta, marcada pelo escândalo de fraudes envolvendo o Ueno Bank, principal banco digital do país, com 2,9 milhões de clientes - o país tem cerca de 7 milhões de habitantes.

Notícias relacionadas