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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 19:54

Senado do Paraguai aprova impeachment de Santiago Peña após escândalo financeiro

Peña tomou posse em agosto de 2023, com mandato até 2028

Peña tomou posse em agosto de 2023, com mandato até 2028

Federico PARRA/AFP/JC
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Agências
O Senado do Paraguai aprovou o impeachment do presidente Santiago Peña, nesta sexta-feira (6), ao fim de um processo tenso, marcado por embates e protestos às portas do Congresso. Com a decisão, que alcançou a maioria de dois terços da Casa (ao menos 30 votos), o líder conservador se torna o terceiro presidente paraguaio a deixar o poder antes do prazo desde o fim da ditadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Peña tomou posse em agosto de 2023, com mandato até 2028. Sua chegada ao poder garantiu mais anos de hegemonia ao Partido Colorado, que governa o país há quase 70 anos, desde a ditadura de Stroessner. A única interrupção foi o governo do ex-bispo de esquerda Fernando Lugo, derrubado por impeachment em 2012. A legenda domina a vida política do país desde o século 19.
Peña foi representado pelos seus advogados e não compareceu ao Congresso. Sua saída coroa uma semana turbulenta, marcada pelo escândalo de fraudes envolvendo o Ueno Bank, principal banco digital do país, com 2,9 milhões de clientes. O colapso da instituição financeira congelou os depósitos de milhões de clientes e provocou uma onda de protestos. Agora, Peña perde a imunidade e poderá ser processado criminalmente.

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