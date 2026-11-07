Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalParaguai

Publicada em 07 de Novembro de 2026 às 10:20

Lula deseja êxito a Pedro Alliana, novo presidente do Paraguai após queda de Peña

Alliana foi empossado nesta sexta-feira logo após a conclusão do processo de impeachment contra Santiago Peña

Alliana foi empossado nesta sexta-feira logo após a conclusão do processo de impeachment contra Santiago Peña

DANIEL DUARTE
Compartilhe:
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desejou "pleno êxito" ao novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, empossado nesta sexta-feira (6) logo após a conclusão do processo de impeachment contra Santiago Peña, então chefe do Executivo, que está em prisão domiciliar em Assunção.
"Transmito ao novo Presidente do Paraguai, Pedro Alliana, empossado na noite de hoje, meus desejos de pleno êxito nas novas funções e de poder trabalhar com ele de maneira aberta, franca e cooperativa, em prol do fortalecimento da relação bilateral e do avanço da integração na América do Sul', escreveu Lula.

Notícias relacionadas