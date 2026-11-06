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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 20:30

'Que Deus abençoe o Paraguai', diz Santiago Peña em mensagem de despedida

Presidente se despediu sem citar escândalo do Ueno Bank

Presidente se despediu sem citar escândalo do Ueno Bank

Federico PARRA/AFP/JC
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Agências
O presidente do Paraguai, Santiago Peña, publicou na tarde desta sexta-feira (6) uma mensagem de despedida em suas redes sociais, sem esclarecer se ainda está no país e sem mencionar o processo de impeachment que sofre no Congresso no âmbito do caso do Ueno Bank.
"Apresentei minha renúncia para evitar mais dano ao país e contribuir para devolver a tranquilidade ao Paraguai", escreveu Peña. "Não quero que minha presença seja motivo de maior divisão ou instabilidade. Minha responsabilidade é colocar o país acima de meu destino pessoal."

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