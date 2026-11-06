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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 18:05

Leão XIV chega ao Uruguai, país mais secular da América Latina, quase 40 anos após última visita papal

Visita inicia viagem de 12 dias do pontífice pela América do Sul

Visita inicia viagem de 12 dias do pontífice pela América do Sul

Sofia Torres/AFP/JC
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Agências
O papa Leão XIV chegou na tarde desta sexta-feira (6) ao Uruguai para iniciar sua visita de 12 dias à América do Sul, que incluirá também Argentina e Peru. Ele foi recebido no Aeroporto Internacional de Montevidéu e agora segue para a Praça da Independência, onde deve fazer o primeiro discurso da viagem.
O pontífice de 71 anos saiu pouco depois das 7h de Roma e desembarcou por volta das 16h20 na capital desse país de 3,5 milhões de habitantes - o mais secularizado da América Latina, região que é lar da maior população de católicos do mundo.

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