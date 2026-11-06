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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 13:02

Terceiro dia de protestos contra Ueno Bank tem bombas, pedradas, sete presos e um policial ferido

Protestos ficaram violentos à noite, quando os participantes passaram a jogar pedras em direção à agência

Protestos ficaram violentos à noite, quando os participantes passaram a jogar pedras em direção à agência

JOSE BOGADO/AFP/JC
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Agências
Manifestantes protestaram pelo terceiro dia seguido contra o escândalo envolvendo o Ueno Bank, que teve o fechamento decretado pelo Banco Central do Paraguai na madrugada de quarta-feira (4) e deixou os clientes impedidos de sacar o dinheiro que tinham na instituição.
Segundo os jornais Última Hora e ABC Color, sete pessoas foram detidas após depredarem uma agência do Ueno Bank na região central de Assunção. Um policial ficou ferido e foi levado a um hospital da capital paraguaia.
Os manifestantes levaram faixas contra o presidente do Paraguai, Santiago Peña, que anunciou sua renúncia ao cargo na quinta-feira (5) e foi investidor da holding do Ueno Bank até março de 2025. Segundo as publicações, os protestos ficaram violentos à noite, quando os participantes passaram a jogar pedras, bombas de efeito moral e lixo em direção à agência.
LEIA TAMBÉM: Santiago Peña, presidente do Paraguai, renuncia após escândalo financeiro

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