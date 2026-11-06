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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 09:50

Presidente do Paraguai pede mais tempo para apresentar defesa no processo de impeachment no Senado

Peña apresentou sua renúncia na quinta-feira, mas segue provisoriamente no cargo

Peña apresentou sua renúncia na quinta-feira, mas segue provisoriamente no cargo

Luis ROBAYO/AFP/JC
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Agências
O presidente do Paraguai, Santiago Peña, pediu ao Congresso nesta sexta-feira (6) uma prorrogação de 72 horas para preparar sua defesa no processo de impeachment aberto contra ele por causa do escândalo de fraudes envolvendo o Ueno Bank, principal banco digital do país. O colapso da instituição financeira congelou os depósitos de milhões de clientes e provocou uma onda de protestos no país.
A sessão do Senado em que Peña deve apresentar sua defesa, pessoalmente ou por meio de advogados, está marcada para as 10h desta sexta. Em nota enviada ao presidente do Senado, Basilio Núñez, Peña afirmou que o prazo dado não é suficiente para que o processo cumpra os padrões de um Estado de Direito.
Peña apresentou sua renúncia na quinta-feira (5), mas segue provisoriamente no cargo, já que o Congresso deixou o pedido em suspenso enquanto avança com o processo de destituição.

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