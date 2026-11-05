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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 20:10

Governador da Califórnia cancela pena de morte de 548 pessoas

Gavin Newsom afirmou que pena capital é incompatível com os valores do estado da costa oeste dos EUA

Gavin Newsom afirmou que pena capital é incompatível com os valores do estado da costa oeste dos EUA

David Swanson/AFP/JC
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Agências
O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, anunciou nesta quinta-feira (5) o cancelamento da pena de morte de 548 detentos no sistema prisional do estado, a maior medida do tipo da história dos Estados Unidos: trata-se de cerca de 25% de todas as pessoas no corredor da morte em todo o país.
Com a medida, os condenados passam a cumprir prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Em nota justificando a decisão, Newsom, nome forte do Partido Democrata para concorrer à Casa Branca em 2028, disse ter uma "objeção moral" à pena de morte.

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