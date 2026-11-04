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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 22:04

EUA têm recorde de governadoras, e Câmara pode registrar maior presença feminina da história

Dos 50 estados americanos, os 17 que terão mulheres no comando

Dos 50 estados americanos, os 17 que terão mulheres no comando

Austin Johnson/AFP/JC
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Agências
A eleição legislativa que marcou a derrota histórica do partido de Donald Trump também teve avanço para mulheres e minorias. O número de governadoras eleitas nos Estados Unidos bateu recorde. Até quarta-feira (4) eram 17 mulheres (34% do total) que iniciarão o mandato em janeiro de 2027.
O número pode aumentar, já que duas cadeiras dos Executivos estaduais continuam em disputa, no Alasca e no Kansas.

No Kansas, a democrata Cindy Holscher lidera em votos sobre o republicano Ty Masterson. Com 98% das seções apuradas, ela vencia por 50,27%, até a publicação deste texto. Holscher já declarou vitória, mas a contagem ainda não foi finalizada.

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