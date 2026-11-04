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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:54

Trump admite que alta de gasolina com guerra no Irã impulsionou derrota republicana em eleições

Sobre a corrida à Casa Branca em 2028, Trump disse não saber quem disputará a indicação republicana

Sobre a corrida à Casa Branca em 2028, Trump disse não saber quem disputará a indicação republicana

MANDEL NGAN/AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que as consequências da guerra contra o Irã contribuíram para a derrota republicana nas eleições de meio de mandato, mas disse não se arrepender da ofensiva. Em sua primeira manifestação pública após a votação, atribuiu o revés sobretudo à disparada dos preços da gasolina provocada pelo conflito, e não à guerra em si. "Provavelmente essa foi a principal razão. O preço. Não a guerra, o preço", afirmou.

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