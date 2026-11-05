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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 13:44

Base governista do Paraguai diz que apoiará impeachment de Santiago Peña

Presidente se viu envolvido em caso de quebra de banco que abalou o sistema financeiro do país

Presidente se viu envolvido em caso de quebra de banco que abalou o sistema financeiro do país

DANIEL DUARTE/AFP/JC
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Agências
A base governista do presidente do Paraguai, Santiago Peña, anunciou nesta quinta-feira (5) que votará a favor do pedido de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados, cuja sessão para analisar o caso começou nesta manhã. Com a decisão, a acusação poderá ser aprovada por unanimidade.
O anúncio partiu do Partido Colorado, legenda do presidente e que governa o país, com 36 deputados. Era o último grupo do bloco que faltava se manifestar. Agora, além da oposição, também toda a base de Peña dá apoio ao impeachment, em meio à crise bancária que abalou o país.

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