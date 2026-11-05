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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 12:38

Oposição pede impeachment de presidente do Paraguai

Deputados precisam reunir 53 votos, de um total de 80 parlamentares, para aprovar o pedido

Deputados precisam reunir 53 votos, de um total de 80 parlamentares, para aprovar o pedido

EITAN ABRAMOVICH/AFP/JC
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Agências
Deputados da oposição paraguaia apresentaram formalmente um pedido de impeachment contra o presidente do país, Santiago Peña, e seu vice, Pedro Alliana, em razão de um escândalo bancário que, na terça-feira, 3, deixou cerca de 3 milhões de cidadãos com suas contas congeladas.

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