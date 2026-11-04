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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 15:38

Texas, símbolo do conservadorismo nos EUA, protagoniza virada histórica dos democratas

Com 40 votos no Colégio Eleitoral, o estado é o segundo mais importante na disputa pela Presidência dos Estados Unidos, atrás apenas da Califórnia

Com 40 votos no Colégio Eleitoral, o estado é o segundo mais importante na disputa pela Presidência dos Estados Unidos, atrás apenas da Califórnia

Alex Wong/Getty Images/AFP/JC
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Laura Richa
Laura Richa
O Texas, segundo estado mais populoso dos Estados Unidos e um dos principais símbolos do conservadorismo norte-americano, protagonizou uma virada histórica nas eleições de meio de mandato de 2026. Tradicionalmente alinhado ao Partido Republicano, o Estado elegeu a democrata Gina Hinojosa para o governo estadual e James Talarico para o Senado, interrompendo décadas de domínio republicano em disputas estaduais. O resultado ocorreu em meio à insatisfação de eleitores com o custo de vida e com as políticas do presidente Donald Trump, especialmente na área migratória.

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