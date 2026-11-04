Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 14:50

Derrota de Trump pode frear política de intervenções na América Latina

Nova configuração do Congresso deve afetar diretamente relação dos EUA com a América Latina

Nova configuração do Congresso deve afetar diretamente relação dos EUA com a América Latina

Tom Brenner/Getty Images via AFP/JC
Compartilhe:
Agências

A derrota histórica do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que levou os republicanos a perderem maioria na Câmara e no Senado, pode contribuir para frear a política de intervenções da Casa Branca na América Latina, além de incentivar Washington a chegar a um acordo com o Brasil no caso das tarifas comerciais.  



A política externa de Trump vem defendendo a proeminência de Washington na região, incluindo a defesa da dominação dos EUA no continente com medidas para bloquear a influência econômica da China nos países latino-americanos e caribenhos.  

Notícias relacionadas