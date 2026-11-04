Derrota de Trump pode frear política de intervenções na América Latina

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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 14:50
Nova configuração do Congresso deve afetar diretamente relação dos EUA com a América LatinaTom Brenner/Getty Images via AFP/JC
A derrota histórica do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que levou os republicanos a perderem maioria na Câmara e no Senado, pode contribuir para frear a política de intervenções da Casa Branca na América Latina, além de incentivar Washington a chegar a um acordo com o Brasil no caso das tarifas comerciais.