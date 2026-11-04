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CapaInternacionalEstados Unidos

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 02:26

Democratas conquistam maioria na Câmara e no Senado e impõem derrota a Trump

James Talarico venceu no Texas, rompendo com domínio republicano desde 1993

James Talarico venceu no Texas, rompendo com domínio republicano desde 1993

RONALDO SCHEMIDT/AFP/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Mesmo antes de terminar a apuração em todos os 50 estados, os democratas confirmaram a vitória nas duas casas do Congresso nas eleições de midterms (meio de mandato) nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump (republicano) é o grande derrotado no pleito.

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