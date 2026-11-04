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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 15:20

Sete brasileiros são eleitos nas eleições de meio mandato dos EUA

Todos brasileiros eleitos concorreram pelo Partido Democrata

Todos brasileiros eleitos concorreram pelo Partido Democrata

Austin Johnson/AFP/JC
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Agências
Sete brasileiros foram eleitos ou reeleitos para cargos legislativos nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira (3). Segundo resultados divulgados nesta quarta (4), eles representarão quatro estados: Flórida, Massachusetts, Connecticut e Nevada.
Todos concorreram pelo Partido Democrata, que obteve vitória esmagadora contra os republicanos de Donald Trump. A sigla também conquistou a maioria nas duas Casas do Congresso, o que deve mudar o equilíbrio de forças legislativas pelo restante do mandato presidencial.

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