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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 09:15

Trump diz que aceitará resultado das eleições e trabalhará com o Partido Democrata

Presidente norte-americano sinalizou disposição para negociar com os democratas, que avançavam na disputa pelo controle do Legislativo

Presidente norte-americano sinalizou disposição para negociar com os democratas, que avançavam na disputa pelo controle do Legislativo

Kent Nishimura/AFP
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que aceitará o resultado das eleições de meio de mandato, em meio às projeções de uma derrota expressiva de seu Partido Republicano no Congresso. Em entrevista ao jornal The New York Times, o norte-americano também sinalizou disposição para negociar com os democratas, que avançavam na disputa pelo controle do Legislativo.
"Estou absolutamente disposto a aceitar esses resultados", afirmou. "Vamos trabalhar com os democratas e esperamos poder trabalhar com eles. Provavelmente chegaremos a algum acordo."

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