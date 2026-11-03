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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 22:12

Trump critica pesquisa da Fox News e classifica perguntas como 'injustas'

O presidente também afirmou que a audiência da rede estaria baixa "porque estão gastando muito tempo cobrindo os democratas".

O presidente também afirmou que a audiência da rede estaria baixa "porque estão gastando muito tempo cobrindo os democratas".

Aaron Schwartz/Getty Images via AFP/JC
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Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou as primeiras horas da noite de apuração da eleição criticando a Fox News. Em publicação na Truth Social, ele disse que assistia à emissora, mas decidiu desligar a transmissão, classificando como "injustas" as pesquisas exibidas pelo canal.
"A pesquisa da FoxNews, sempre a pior, é tão insultante com as perguntas que fazem", escreveu Trump. "Cada pergunta é um ataque (...) isso vem acontecendo há anos."
O presidente também afirmou que a audiência da rede estaria baixa "porque está gastando muito tempo cobrindo os democratas".

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