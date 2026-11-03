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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:59

Nos EUA, Dia da Eleição chega sob tensão, com alta no voto antecipado e vigilância nas urnas

No sistema americano, a organização do pleito fica a cargo dos estados

No sistema americano, a organização do pleito fica a cargo dos estados

TIMOTHY A. CLARY/AFP/JC
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Agências
O último dia de votação das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos ocorreu nesta terça-feira (3), em meio a incertezas, após um ano em que o presidente norte-americano, Donald Trump, tentou interferir na forma como os Estados conduzem o processo eleitoral e lançou dúvidas sobre o resultado caso os republicanos percam.

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