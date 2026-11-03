Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalGroenlândia

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 15:46

Groenlândia aprova acordo de segurança com Dinamarca e EUA após meses de pressão de Trump

Acordo abre caminho para instalação de mais bases militares americanas no território

Acordo abre caminho para instalação de mais bases militares americanas no território

Juliette PAVY/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
A Groenlândia aprovou nesta terça-feira (3) o acordo entre a ilha, a Dinamarca e os Estados Unidos para fortalecer a segurança no Ártico e no Atlântico Norte, após meses de pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, que buscava controlar o território semiautônomo de um aliado da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).
O acordo trilateral abre caminho para mais bases militares americanas na Groenlândia e ameniza as tensões causadas pelos repetidos apelos de Trump para que a vasta ilha passe a fazer parte dos Estados Unidos. O objetivo do acordo é reforçar a presença militar dos EUA na Groenlândia, mas manter a ilha autônoma sob controle dinamarquês.
O acordo continuaria válido caso a Groenlândia venha a optar pela independência. Os legisladores da Groenlândia votaram 16 a 0 a favor do acordo, com sete abstenções.
Trump, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, assinaram o acordo em setembro, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.
Os legisladores dinamarqueses devem debater o acordo ainda este mês. O acordo "entrará em vigor" assim que os "processos parlamentares necessários do Reino da Dinamarca, em conjunto com a Groenlândia, forem concluídos".

Notícias relacionadas