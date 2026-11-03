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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 14:17

Eleições de meio de mandato serão decisivos nos dois últimos anos de governo Trump

Eleitores comparecem a urnas para votar, mas antes puderam votar pelo correio e no digital

Eleitores comparecem a urnas para votar, mas antes puderam votar pelo correio e no digital

ANGELA WEISS/AFP/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Os Estados Unidos protagonizam as eleições de meio de mandato (the midterm elections, em inglês) mais disputadas, caras (quase US$ 13 bilhões) e que podem mudar o jogo de forças no Congresso nos últimos dois anos do governo de Donald Trump (Republicano). Em 2028, tem sucessão. Os indicadores econômicos, com inflação alta, emprego mais fraco e custo de vida mais caro, estão sendo decisivos na balança das midterms atuais. 

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